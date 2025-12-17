Κομισιόν: Ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή στέγη

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η Κομισιόν για πρώτη φορά παρουσίασε χθες «ευρωπαϊκό σχέδιο για την προσιτή στέγη» που αναμένεται να κινητοποιήσει σχεδόν 375 δισ. συνολικά, σε επενδύσεις.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Στόχος της στρατηγικής είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με στεγαστική πίεση και η στήριξη πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή, των νέων, φοιτητών, εργαζόμενων σε κρίσιμους τομείς και οικογενειών χαμηλού εισοδήματος.

Πηγή: Deutsche Welle

Με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση στις τιμές των κατοικιών άνω του 60% και των ενοικίων άνω του 20%, την τελευταία δεκαετία, το σχέδιο επιδιώκει να κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την κατασκευή νέων κατοικιών. Εκτιμάται εξάλλου ότι το «μπλοκ» θα χρειαστεί περισσότερα από δύο εκατομμύρια σπίτια ετησίως για να ανταποκριθεί στην τρέχουσα ζήτηση. Αυτό σημαίνει επιπρόσθετα περίπου 650.000 σπίτια ετησίως στο 1,6 εκ. που χτίζονται σήμερα με συνολικό κόστος 150 δισ. ευρώ.Έως σήμερα η Κομισιόν έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 43 δισ. ευρώ και θα συνεχίσει μέσω του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε.Την επόμενη διετία, πάντως, αναμένεται να κινητοποιηθούν επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα InvestEU και τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ μέσω του επαναπρογραμματισμού των κρατών μελών από τα ταμεία συνοχής. Παράλληλα, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες δεσμεύθηκαν να παράσχουν χρηματοδότηση 375 δισ. ευρώ έως το 2029, ενώ θα δημιουργηθεί πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).Στοχοποίηση των AirbnbΣυγχρόνως, ενθαρρύνεται η αναθεώρηση των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν πλέον να στηρίξουν σχέδια προσιτής στέγασης ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μέσω προγραμμάτων ανακαίνισης παλαιών ακινήτων ως προς την ενεργειακή τους απόδοση.Σε αρκετά κράτη-μέλη έχουν «στοχοποιηθεί» οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις τύπου Airbnb. Οι Βρυξέλλες δεν συμφωνούν με την απαγόρευσή τους, όμως από τον Μάιο του 2026 θα εφαρμοστεί κανονισμός, που θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να ρυθμίσουν την αγορά με αναλογικό τρόπο, μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας ως προς την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις συναλλαγές στις πλατφόρμες.Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Κομισιόν θα εισηγηθεί και νομοθετικά μέτρα, τα οποία ανάμεσα σε άλλα θα αφορούν τη διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και μη στον χώρο των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας, καθώς η ταχεία ανάπτυξη αυτού του τύπου ενοικιάσεων «σχεδόν 93% μεταξύ 2018-2024» έχει «περιορίσει την προσφορά προσιτής στέγασης σε ορισμένες περιοχές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.