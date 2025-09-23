Μελόνι: Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους μόνο αν αποκλειστεί η Χαμάς και απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι

Η Ιταλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και η Χαμάς να αποκλειστεί από οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε την Τρίτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου ταξίδεψε για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Μελόνι είπε ότι η διεθνής πίεση πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επειδή αυτή ξεκίνησε τον πόλεμο και εμποδίζει το τέλος του αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους.
