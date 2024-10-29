Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχει αύριο Τετάρτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, έκανε λόγο για ενίσχυση του περιφερειακού και διεθνούς αποτυπώματος της Κύπρου, σημειώνοντας πως σύντομα θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις που αφορούν τη διμερή συνεργασία Κύπρου - ΗΠΑ σε διάφορους τομείς.

Η Λευκωσία θεωρεί ότι η συνάντηση έχει συμβολικό αλλά και ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

«Η πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια κάποιων άλλων σημαντικών εξελίξεων που αποδεικνύουν, αν θέλετε, την ενίσχυση του περιφερειακού και διεθνούς αποτυπώματος της χώρας μας, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε μεθοδικά, εργαζόμαστε συγκεκριμένα», ανέφερε. «Έχετε δει τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε η Κυπριακή Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα που αναγνωρίζονται, χαιρετίζονται από τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε χθες ο Κύπριος πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, συνέχισε, «υπάρχει και η διμερής διάσταση».

«Από την πρώτη μέρα έχουμε τοποθετηθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Υπάρχουν αρκετά θέματα, υπήρξαν θετικές εξελίξεις, εργαζόμαστε, και σύντομα θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, είτε αφορούν τον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι στον τομέα της τεχνολογίας υπάρχουν αρκετοί τομείς «για τους οποίους εργαζόμαστε για να έχουμε και θα έχουμε πολύ σύντομα θετικές ανακοινώσεις».

«Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η ενίσχυση του πολιτικού αποτυπώματος της χώρας μας, ενισχύει και τις προσπάθειές μας για επίτευξη του υπ’ αριθμόν ένα στόχου της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος», είπε, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, μπορεί να προσφέρει λύσεις που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, «ενισχύουμε και τη δική μας προσπάθεια έτσι ώστε να απελευθερώσουμε τον τόπο μας».

Σήμερα, ο Κύπριος ΥΠΕΞ, ερωτηθείς μετά τη συνάντηση που είχε στη Λευκωσία με τον υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, για το τι πρέπει να αναμένεται από την αυριανή συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ των δύο προέδρων, είπε ότι η Λευκωσία αναμένει μία παραγωγική συζήτηση σε ανώτατο επίπεδο, μία συζήτηση η οποία θα είναι συνέχεια του στρατηγικού διαλόγου που έγινε προ ημερών στη Λευκωσία.

Ανέφερε ότι η ατζέντα εκείνη ήταν ιδιαίτερα σημαντική από άποψης θεματολογίας, προόδου η οποία επιτεύχθηκε και πρόσθεσε ότι «η αναβάθμιση πλέον σε επίπεδο προέδρων των δύο κρατών θα έχει ιδιαίτερη σημασία διότι έχει και το συμβολικό και το ιδιαίτερο πολιτικό βάρος».

Από άποψης ατζέντας, είπε, θα συζητήσουν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις σε μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις σε επίπεδο των πολιτών, σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, θέματα επενδύσεων, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διμερείς συνεργασίες στα της περιοχής όπου η κατάσταση, όπως ανέφερε, είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Φυσικά, είπε, το Κυπριακό δεν μπορεί να λείπει από αυτή τη συζήτηση τονίζοντας ότι «για μας είναι ζήτημα υπαρξιακής σημασίας». «Θα τεθεί από πλευράς μας αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι θα τεθεί και από αμερικανικής πλευράς», ανέφερε ο υπουργός.

Σε ερώτηση εάν για το Κυπριακό θα δοθεί κάποιο μήνυμα από πλευράς Ουάσινγκτον, είπε ότι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από άποψης συμβολισμού το οποίο έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι ότι ο Κύπριος πρόεδρος θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Τα περί δύο κρατών, περί κυριαρχικής ισότητας, όλη αυτή η ρητορική, η οποία εκφεύγει του πλαισίου του ΣΑ του ΟΗΕ, η συγκεκριμένη συνάντηση όπως και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με τον ρόλο και την υπόσταση και το πώς αυτή η υπόσταση τοις πράγμασι εκδηλώνεται σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, τα μηνύματα θεωρώ ότι είναι απόλυτα σαφή και ξεκάθαρα και μακάρι από πλευράς Τουρκίας και από πλευράς τ/κ ηγεσίας να γίνουν αποδεκτά, αντιληπτά, ως ένα σοβαρό μήνυμα για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε πιο κάτω με εντατικές ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μέσα στο πλαίσιο που θέτει το ΣΑ του ΟΗΕ», τόνισε ο Κ. Κόμπος.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον να αναμένουμε κάποιες ανακοινώσεις είτε για τη βίζα είτε για άλλο θέμα, ο επικεφαλής της κυπριακής διπλωματίας είπε ότι θα μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. «Δεν μπορώ τώρα να προδικάσω αν θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από άποψης ανακοινώσεων δεδομένου ότι προ ημερών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου υπήρξαν ανακοινώσεις ως προς απτά αποτελέσματα που αφορούν το πρώτο βήμα», ανέφερε.

«Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου, θα πρέπει να κάνουμε όλοι λίγη υπομονή να δούμε τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

