Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο Μεξικό

Σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ακτή της πολιτείας Τσιάπας στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Prelim M6.3 Earthquake near the coast of Chiapas, Mexico Jul-14 09:29 UTC, updates https://t.co/f4tphrjH5n