Την πρώτη του αντίδραση μετά την επίσκεψη του Πακιστάν και την ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δημοσίευσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, λέγοντας πως το Ιράν «μοιράστηκε ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου».

Τόνισε ότι η επίσκεψη της Τεχεράνης στο Πακιστάν ήταν «πολύ γόνιμη», ενώ για την κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε πως «ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία».

Αναλυτικά η δήλωση:

Πολύ γόνιμη επίσκεψη στο Πακιστάν, της οποίας τις καλές υπηρεσίες και τις αδελφικές προσπάθειες για την επαναφορά της ειρήνης στην περιοχή μας εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Μοιραστήκαμε τη θέση του Ιράν σχετικά με ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου κατά του Ιράν. Ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.