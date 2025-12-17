Λογαριασμός
Η πρόεδρος του Μεξικού καλεί τον ΟΗΕ να «αποφύγει την αιματοχυσία» στη Βενεζουέλα

«Το Μεξικό είναι αντίθετο στην ξένη παρέμβαση στη Βενεζουέλα - Οι εντάσεις μεταξύ της νοτιοαμερικανικής χώρας και των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνονται

Σεινμπάουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, ζήτησε την Τετάρτη από τα Ηνωμένα Έθνη να «εκπληρώσουν το ρόλο τους» για να αποφευχθεί η αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ της νοτιοαμερικανικής χώρας και των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνονται, σημειώνει το Reuters.

Η Σέινμπαουμ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου ότι το Μεξικό είναι αντίθετο στην ξένη παρέμβαση στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Τρίτη τον «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

TAGS: Βενεζουέλα ΗΠΑ Μεξικό Ηνωμένα Έθνη
