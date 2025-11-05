«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να υπομένει παρενόχληση». Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε ότι η παρενόχληση που υπέστη από έναν μεθυσμένο άνδρα στον δρόμο, κοντά στην έδρα της κυβέρνησης, αποτελεί επίθεση σε όλες τις γυναίκες και ότι γι’ αυτό αποφάσισε να καταθέσει μήνυση εναντίον του, παρά το ότι αρχικά δεν είχε τέτοια πρόθεση.

Η δήμαρχος της πόλης του Μεξικό, Κλάρα Μπρουγάδα, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ο άνδρας συνελήφθη. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να τη φιλήσει και να την αγγίζει, ενώ η Σεϊνμπάουμ τον απομακρύνει ευγενικά, διατηρώντας ένα συγκρατημένο χαμόγελο καθώς γυρίζει προς το μέρος του. Ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, «μην ανησυχείς».

Την επόμενη ημέρα, η πρόεδρος της χώρας δήλωσε αποφασιστικά ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει βιώσει τέτοια παρενόχληση και ότι το ζήτημα υπερβαίνει το πρόσωπό της: «Κανένας άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει αυτόν τον χώρο», είπε και συνέχισε «Αποφάσισα να καταθέσω μήνυση επειδή αυτό που έζησα εγώ ως γυναίκα είναι κάτι που βιώνουμε όλες οι γυναίκες στη χώρα μας», πρόσθεσε. «Το έχω βιώσει και στο παρελθόν, όταν δεν ήμουν πρόεδρος, όταν ήμουν φοιτήτρια».

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για την ασφάλεια της προέδρου, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε με έντονο τρόπο τη σεξουαλική παρενόχληση που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες στο Μεξικό.

Η Σεϊνμπάουμ εξήγησε ότι εκείνη και η ομάδα της αποφάσισαν να περπατήσουν από το εθνικό παλάτι έως το υπουργείο Παιδείας για να εξοικονομήσουν χρόνο, καθώς η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί πέντε λεπτά, αντί για είκοσι με το αυτοκίνητο. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη συμπεριφορά ή τις συνήθειές της.

Η Μπρουγάδα, χρησιμοποιώντας τα ίδια λόγια που είχε πει η Σεϊνμπάουμ όταν εξελέγη πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικό, υπογράμμισε ότι η παρενόχληση κάθε γυναίκας, και ειδικά της πιο ισχυρής γυναίκας της χώρας, είναι επίθεση εναντίον όλων των γυναικών.

Όταν η Σεϊνμπάουμ εξελέγη, είχε δηλώσει πως «δεν είναι μόνο εκείνη που αναλαμβάνει την εξουσία, αλλά όλες οι γυναίκες». Η Μπρουγάδα τόνισε ότι αυτή η φράση «δεν είναι σύνθημα, είναι δέσμευση να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, να μην επιτρέπουμε στη μισογυνία να κρύβεται πίσω από συνήθειες, να μην αποδεχόμαστε καμία ακόμη ταπείνωση, καμία ακόμη κακοποίηση, ούτε έναν ακόμη γυναικοκτόνο».

