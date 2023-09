Μεξικό: Εκαντοντάδες μετανάστες σε τρένα για ΗΠΑ - Ζητοκραυγάζουν και χειροκροτούν - Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες μετανάστες προερχόμενοι από το Μεξικό βιντεοσκοπήθηκαν τη στιγμή που βρίσκονταν πάνω σε ένα τρένο, το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, εν μέσω αριθμού ρεκόρ παράνομων διελεύσεων.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν από το Fox News την Κυριακή, φαίνεται το τρένο FerroMex να διέρχεται από την πόλη Zacatecas στο κέντρο του Μεξικό, να κατευθείνεται βόρεια σε ένα ταξίδι 750 μιλίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάθε βαγόνι ήταν γεμάτο με ανθρώπους που ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν — με μερικούς να κρέμονται από τα πλάγια και να χαιρετούν την κάμερα.

**NEW VIDEO**

FOX News sources capture a FerroMex train bursting with migrants out of Zacatecas heading to our southern border right now… cheering and clearly not heeding the message: “do not come”@FoxNews pic.twitter.com/YflMwXrWqu