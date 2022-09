Μεξικό: Δύο νεκροί και ζημιές σε 200 κτίρια από τον ισχυρό σεισμό στο Μιτσοακάν

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Λάουρα Βελάσκες.

Περισσότερα από 200 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Ο σεισμός των 7,6 βαθμών έπληξε το δυτικό Μεξικό και οι περισσότερες καταστροφές έχουν αναφερθεί στις Πολιτείες Κολίμα και Μιτσοακάν.

#BREAKING: Earthquake in Mexican state of Michoacán has a preliminary magnitude of 7.5. The Pacific Tsunami Warning Center has issued a tsunami alert for Mexico. Extreme shaking felt in Mexico City. -BNO #BreakingNews pic.twitter.com/A4yvDlhUdU