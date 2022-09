Carlsen vs. Niemann: Το σκάνδαλο «με τον δονητή» που ταράζει το παγκόσμιο σκάκι

Σάλος έχει ξεσπάσει στην παγκόσμια κοινότητα σκάκι μετά την πρωτοφανή νίκη ενός άγνωστου 19χρονου νεαρού, του Χανς Νίμαν (Hans Niemann), απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή Μάγκνους Κάρλσεν (Magnus Carlsen) πριν μερικές ημέρες και τις υποψίες ο Niemann έκλεψε την παρτίδα και μάλιστα με έναν πολύ… ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Νίμαν - σαν κομήτης - εμφανίστηκε από το πουθενά και ανέκοψε το σερί 53 αγώνων χωρίς ήττα του Κάρλσεν, αφήνοντας άφωνους παίκτες, κριτές, θεατές και όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο 19χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ένα δονούμενο, τηλεχειριζόμενο σεξουαλικό παιχνίδι (δονητή) για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα έναντι του Carlsen, βάζοντας έναν συνεργό (στην προκειμένη τον προπονητή του, Maxim Dlugy), να δονεί από μακριά τη συσκευή για να τον καθοδηγεί σε καλύτερες κινήσεις.

World chess champion Magnus Carlsen brands teen nemesis a CHEAT amid accusations he uses vibrating anal beads to win https://t.co/99jtIIOSWw

Στο τουρνουά του Sinquefield Cup, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κάρλσεν αποχώρησε από την παρτίδα μετά από μόλις μία κίνηση και αρνήθηκε να παίξει απέναντι στον «κλέφτη» Νίμαν – ο 19χρονος προσεκλήθη στην διοργάνωση την τελευταία στιγμή κάνοντας έξαλλο τον Κάρλσεν.

Η διοργάνωση έβγαλε ανακοίνωση ότι «δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη για παρασπονδία από οποιονδήποτε παίκτη» καθώς οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο με ανιχνευτές μετάλλων από επιτηρητές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού.

Ωστόσο, μετά το επίμαχο συμβάν στα μέτρα της διοργάνωση: προστέθηκαν ανιχνευτές ραδιοκυμάτων ενώ η παρτίδα δεν παιζόταν live αλλά μεταδιδόταν με 15λεπτη χρονοκαθυστέρηση.

Μετά από αυτό, ο 19χρονος Νίμαν άρχισε να σημειώνει ήττες και ισοπαλίες. «Τυχαίο;» άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται - ανάμεσά τους και ο Ελον Μασκ.

Ωστόσο η κίνηση του Κάρλσεν να εγκαταλείψει τον αντίπαλο και την παρτίδα, αγωνιστικά, κατακρίθηκε από τον Αρκάντι Ντβόρκοβιτς Arkady Dvorkovich, τον πρόεδρο της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE).

«Ως παγκόσμιος πρεσβευτής του αθλήματος, που οι πράξεις του επηρεάζουν τη φήμη των συναδέλφων του και του αθλήματος, δεν έπρεπε να εγκαταλείψει - πιστεύω ακράδαντα ότι υπήρχαν καλύτεροι τρόποι χειρισμού αυτής της κατάστασης» είπε ο Ντβόρκοβιτς.

Ο Κάρλσεν, με επιστολή του χθες ξεκαθάρισε ότι δεν θα ξαναπαίξει απέναντι στον Νίμαν, σε καμία μελλοντική διοργάνωση και υπονόησε ότι κακώς δέχθηκε να παίξει μαζί του εξ αρχής στο Sinquefield Cup.

«Πιστεύω ότι η εξαπάτηση στο σκάκι είναι μια μεγάλη υπόθεση και μια απειλή για το παιχνίδι» ανέφερε.

Ο Κάρλσεν, 31 ετών, δήλωσε ότι η απόφασή του να παραιτηθεί απότομα από το τουρνουά εναντίον του Νιμαν μετά από μία μόνο κίνηση στις 19 Σεπτεμβρίου, ήταν μια «επαγγελματική απόφαση» για να «προστατεύσει» το παιχνίδι.

«Μέχρι στιγμής μπόρεσα να μιλήσω μόνο με τις πράξεις μου και αυτές οι ενέργειες δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν είμαι διατεθειμένος να ξαναπαίξω σκάκι με τον Νίμαν. Ελπίζω να βγει η αλήθεια σε αυτό το θέμα, όποια κι αν είναι».



