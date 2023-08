Μεγάλη νεροποντή στο Μιλάνο: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε σπίτια

Αργά σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο σημειώθηκε ισχυρή νεροποντή. Μέσα σε δυο ώρες, στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής συμπρωτεύουσας οι πυροσβέστες δέχθηκαν πάνω από εκατόν ογδόντα κλήσεις.

#Milan Aug. 26 - At 4 pm a storm is back in town (but it's ok here): both the rain & a little cold are welcome now... pic.twitter.com/oIpHlHZKu0