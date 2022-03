Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζονται κανονικά, όπως είπε και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ωστόσο το τοπίο είναι θολό τόσο ως προς το αν υπάρχει πρόοδος όσο και για τις προθέσεις, ειδικά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τεχνοκράτες του Κιέβου και της Μόσχας καταρτίζουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αλλά σημειώνουν ότι το αν θα επιτευχθεί εξαρτάται από το εάν η Μόσχα θα αποδεχθεί τον όρο του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια ώρα η Γαλλία κατηγορεί την Ρωσία πως παριστάνει ότι διαπραγματεύεται, ενώ σε δημοσίευμά τους σήμερα οι Financial Times εγείρουν το ερώτημα κατά πόσον ο Πούτιν χρησιμοποιεί τις εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία ως πρόσχημα για να κερδίσει χρόνο και να στείλει ενισχύσεις στα μέτωπα.

Πριν από λίγα λεπτά, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάλεσε όσους «ΔΕΝ» είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις να μην διαδίδουν ψέματα σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.

«Οι διαπργαματεύσεις είναι περίπλοκες, Οι θέσεις των πλευρών είναι διαφορετικές. Για εμάς τα θεμελιώδη ζητήματα είναι απαραβίαστα» έγραψε στο Twitter.

I would like to softly recommend the “active commentators of the negotiation process” who are NOT inside: Don't spread your lies in a country that is at war. Negotiations are complicated. The positions of the parties are different. For us, fundamental issues are inviolable.