Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του, Βαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη λύση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Πούτιν, ο Ερντογάν είπε ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στην Άγκυρα.

Σύμφωνα πάντα με το Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η συμφωνία σε κάποια σημεία μπορεί να απαιτεί συνομιλίες στο ανώτατο επίπεδο.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει επιτήρηση της κατάστασης σε ανθρωπιστικό επίπεδο, καθώς και επιτήρηση των ανθρωπιστικών διαδρόμων και από τις δύο πλευρές

Νωρίτερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ντμίτρι Κουλέμπα στην πόλη Λβιβ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι βλέπει αυξημένες ελπίδες για κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, ο Τσαβούσογλου πρότεινε η 24ωρη κατάπαυση του πυρός να παρακολουθείται από ανθρωπιστικές ομάδες.

