Σαφές μήνυμα της Κίνας προς τη Ρωσία: Να γίνεται σεβαστή η εδαφική κυριαρχία όλων των χωρών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα στην Νέα Υόρκη για να τον διαβεβαιώσει ότι το Πεκίνο καλεί σε σεβασμό «της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών», μεταδίδουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη.

Είναι η πρώτη τους δημόσια συνάντηση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση, η οποία πιθανόν να εξοργίσει το Κρεμλίνο, συμπίπτει με την έναρξη της διεξαγωγής «δημοψηφισμάτων» προσάρτησης από την Ρωσία ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό τον πλήρη ή τον μερικό έλεγχο της Μόσχας.

«Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι η εδαφική κυριαρχία όλων των χωρών πρέπει να γίνεται σεβαστή», δήλωσε ο Γουάνγκ Γι στον ουκρανό ομόλογό του.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB