Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μαζικές δολοφονίες μεταναστών από Σαουδάραβες συνοριοφύλακες

Για τη μαζική δολοφονία μεταναστών κατηγορούνται Σαουδάραβες συνοριοφύλακες κατά μήκος των συνόρων με την Υεμένη σε νέα έκθεση της Human Rights Watch., σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η έκθεση αναφέρει ότι εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους Αιθίοπες που διασχίζουν την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Υεμένη για να φτάσουν στη Σαουδική Αραβία, έχουν σκοτωθεί από πυροβολισμούς.

Η Σαουδική Αραβία στο παρελθόν είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς για συστηματικές δολοφονίες.

Saudi authorities are spending billions on sports-washing to improve their image.



But out of public view, Saudi border guards have killed at least hundreds of Ethiopian migrants and asylum seekers, including women and children, who tried to cross the Yemen-Saudi border. pic.twitter.com/1XmJavfxWI