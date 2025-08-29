Τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά της Μαυριτανίας, όταν σκάφος που μετέφερε περίπου 160 μετανάστες ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 69 άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης, όταν οι επιβάτες κινήθηκαν μαζικά προς τη μία πλευρά του σκάφους βλέποντας τα φώτα παραλιακής πόλης, προκαλώντας την ανατροπή του. Το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Γκάμπια, μεταφέροντας κυρίως υπηκόους Γκάμπιας και Σενεγάλης.

Δεκαεπτά άτομα διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η θαλάσσια δίοδος από την Αφρική προς την Ευρώπη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια «υγρός τάφος» μεταναστών, με χιλιάδες να χάνουν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια τους να φτάσουν στη Δύση.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), τουλάχιστον 8.938 άνθρωποι πέθαναν το 2024 προσπαθώντας να διασχίσουν σύνορα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.