Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η αλλαγή του ρωσικού δόγματος αναφορικά με τη χρήση πυρηνικών όπλων, που ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πρέπει να θεωρείται «μήνυμα» προς τις χώρες της Δύσης, με τις οποίες η ένταση έχει κλιμακωθεί μετά την επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε χθες ότι η χώρα του μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην περίπτωση «μαζικής εξαπόλυσης» αεροπορικών επιθέσεων και ότι κάθε επίθεση που εξαπολύεται από μια μη πυρηνική χώρα, η οποία ωστόσο στηρίζεται από μια χώρα που είναι πυρηνική δύναμη, μπορεί να θεωρεί κοινή επίθεση των δύο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που η Ουκρανία προσπαθεί να πείσει τους συμμάχους της να της επιτρέψουν να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά του ρωσικού εδάφους, μια προοπτική που έχει ήδη οδηγήσει Ρώσους αξιωματούχους στο να απειλήσουν τη Δύση με πυρηνικά πλήγματα.

Η αλλαγή «θα πρέπει να θεωρηθεί συγκεκριμένο μήνυμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους. «Είναι ένα μήνυμα που προειδοποιεί αυτές τις χώρες για τις επιπτώσεις μιας συμμετοχής σε μια επίθεση κατά της χώρας μας με διάφορα μέσα, όχι απαραίτητα πυρηνικά», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο «μη φιλικές» χώρες πρέπει να αξιολογήσουν την αλλαγή αυτή, ένας όρος που συχνά χρησιμοποιείται ως αναφορά στις δυτικές χώρες.

«Φυσικά, η πυρηνική αποτροπή προσαρμόζεται για ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία των εντάσεων που εξελίσσονται στα σύνορά μας», πρόσθεσε ο Πεσκόφ, σε μια σαφή νύξη προς την Ουκρανία.

Ο Πούτιν δικαιολόγησε τις αλλαγές που προτάθηκαν χθες επικαλούμενος την «εμφάνιση νέων πηγών απειλών και στρατιωτικών κινδύνων για τη Ρωσία και τους συμμάχους της».

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση αυτή κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την πυρηνική αποτροπή που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, κάτι που δεν συνηθίζεται. Η υιοθέτηση του νέου αυτού δόγματος δεν επισημοποιήθηκε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η χθεσινή συνεδρίαση δεν αφορούσε την επέκταση του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου. «Όχι, δεν υπήρχε καμία αναφορά τέτοιων σχεδίων», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

