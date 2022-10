Maxar: Δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες με τις ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες της γέφυρας του Κερτς (Κρίμσκι) στην Κριμαία, έξι μέρες μετά την έκρηξη παγιδευμένου με εκρητικά φορτηγού που προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ανάρτησε την Πέμπτη στο Twitter η εταιρεία Maxar Technologies.



«Στην Κριμαία, οι σημερινές εικόνες δείχνουν επισκευές σε εξέλιξη τόσο στη σιδηροδρομική γραμμή της γέφυρας της Κριμαίας, όσο και σε κατεστραμμένα τμήματα του οδοστρώματος για τα οχήματα. Μπορείτε να δείτε οχήματα που ταξιδεύουν κατά μήκος της γέφυρας και κοντά ένα φέρι που μεταφέρει φορτηγά κατά μήκος του Στενού του Κερτς» αναφέρει η εταιρεία στην ανάρτησή της στο Twitter.



In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C