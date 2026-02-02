Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σέρτζιο Ματαρέλα, πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, κάλεσε για τον σεβασμό της Ολυμπιακής Εκεχειρίας κατά την έναρξη της 145ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τέσσερις ημέρες πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα».

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε σήμερα να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία, κατά την έναρξη της 145ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής - τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα».

«Ο αθλητισμός αποτελεί ειρηνική συνάντηση, μαρτυρία αδελφοσύνης σε συνθήκες ευγενούς άμιλλας. Είναι το ακριβώς αντίθετο από έναν κόσμο στον οποίο υπερισχύουν φραγμοί και έλλειψη επικοινωνίας», τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος κατά την ομιλία του στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου.

«Ο αθλητισμός αντιτάσσεται στη βία η οποία -από όποιον και αν ασκείται- παράγει νέα βία, καταπατά την εθνική αξιοπρέπεια, καταπιέζει τους λαούς και επιφέρει οπισθοχώρηση της ποιότητας ζωής. Ζητάμε με επίμονη αποφασιστικότητα, να γίνει παντού σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία... Ζητάμε η εκεχειρία του αθλητισμού να κάνει τα όπλα να σιγήσουν», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

