Γερμανία: Απεργία στα ΜΜΜ εν μέσω κακοκαιρίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εκατομμύρια επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν τη Δευτέρα στη Γερμανία λόγω προειδοποιητικών απεργιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σχεδόν όλα τα ομόσπονδα κρατίδια, εκτός από την Κάτω Σαξονία.

Οι απεργίες έγιναν με αιτήματα για να σταματήσει η εντατικοποίηση της εργασίας, αύξηση επιδομάτων για νυχτερινή εργασία και βάρδιες Σαββατοκύριακου, ενώ σε πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο και η Βρέμη περιελήφθησαν και ευρύτερα μισθολογικά αιτήματα.

Η απεργία συνοδεύτηκε από πολικό ψύχος, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση για τους μετακινούμενους, ενώ ο εκπρόσωπος του συνδικάτου Verdi προειδοποιεί για απειλή στην ομαλή λειτουργία των μέσων μεταφοράς λόγω έλλειψης εργαζομένων.

Σε προειδοποιητικές απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς προχώρησαν τη Δευτέρα τα συνδικάτα στη Γερμανία. Σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια -με μοναδική εξαίρεση την Κάτω Σαξονία- ακινητοποιήθηκαν λεωφορεία, τραμ, καθώς και οι συρμοί του μετρό. Κανονικά κινήθηκε μόνο ο προαστιακός σιδηρόδρομος, ενώ έγιναν και μεμονωμένα δρομολόγια σε λεωφορειακές γραμμές, που όμως ήταν υπερπλήρη, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Γενικότερα, οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γερμανία αυξάνονται τους τελευταίους μήνες, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες.



Στα περισσότερα κρατίδια τα συνδικάτα απεργούν με αίτημα να σταματήσει η εντατικοποίηση της εργασίας και να αυξηθούν τα επιδόματα για νυχτερινή εργασία, καθώς και για τις βάρδιες του Σαββατοκύριακου. Στο Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Βρέμη διατυπώθηκαν και ευρύτερα μισθολογικά αιτήματα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.



«Αν δεν απεργήσουμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας, το επάγγελμα θα μείνει στα αζήτητα, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια» δηλώνει ο εκπρόσωπος του συνδικάτου Verdi, Αντρέας Σάκερτ, στο ZDF. «Και όταν δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των μέσων μεταφοράς, τότε δεν θα υπάρχουν και μέσα μεταφοράς».

Ελάχιστα ελκυστικό το επάγγελμα

Ο Αντρέας Σάκερτ υποστηρίζει ότι ιδιαίτερα η συνεχής εργασία σε εναλλασσόμενες βάρδιες καθιστά το επάγγελμα «ένα από τα λιγότερο ελκυστικά που υπάρχουν, μαζί με τον κλάδο της εστίασης». Παράλληλα, το συνδικάτο Verdi επικρίνει την πλευρά των εργοδοτών, γιατί ακόμη δεν έχουν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.



Στο Βερολίνο, από την πλευρά της, η δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών BVG επικρίνει την απεργιακή κινητοποίηση, λέγοντας ότι «προκαλεί μία δυσανάλογη κλιμάκωση, από τη στιγμή που μόλις τώρα ξεκινούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις», ενώ παράλληλα καλεί τα συνδικάτα «να καθίσουν στο τραπέζι για να βρεθεί μία ρεαλιστική λύση».

«Τραμ-φάντασμα» στο Βερολίνο

Το παράξενο είναι ότι στο Βερολίνο κινήθηκαν κάποιοι συρμοί του τραμ, αλλά με κλειστές πόρτες και χωρίς να μεταφέρουν επιβάτες. Οι μετακινήσεις έγιναν μόνο και μόνο για να μην… παγώσουν οι εναέριες ηλεκτροφόρες γραμμές. Όπως εξηγεί η δημοτική επιχείρηση BVG, κατ' αυτόν τον τρόπο «αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια αμέσως μετά τον τερματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων».



Όλα αυτά συμβαίνουν, καθώς στο Βερολίνο, αλλά και πολλές άλλες περιοχές της βόρειας και ανατολικής Γερμανίας επικρατεί κάπως... όψιμος χειμώνας, με πολικό ψύχος και θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Μάλιστα το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται να υποχωρήσουν έως και τους -13 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το μεσημέρι της Τρίτης δεν θα υπερβούν τους -2 βαθμούς. Αλλά και ο Ιανουάριος που πέρασε ήταν ένας από τους ψυχρότερους των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις.



Πηγές: dpa, AFP, ARD, n-tv

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.