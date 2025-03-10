Νέα προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας Χ παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, χρήστες διαπίστωσαν πως σελίδες δεν φόρτωναν καθόλου. Τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με αναφορές στο DownDetector.

Περίπου 90.000 χρήστες του X δήλωσαν στο συγκεκριμένο ιστότοπο ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα σύνδεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Downdetector συγκεντρώνει δεδομένα από αναφορές που υποβάλλονται από τους χρήστες, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Η εταιρεία Cisco ανέφερε επίσης ότι δεκάδες διακομιστές σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί από τις διακοπές σύνδεσης.

H κοινωνική πλατφόρμα X ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, παρουσίασε προβλήματα και νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν περισσότερα από 21.000 περιστατικά χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με την πλατφόρμα στις ΗΠΑ, και περισσότερα από 10.800 περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πόρταλ Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές συλλέγοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές.



Υπήρξαν προβλήματα και στην Ελλάδα, τόσο στο web όσο και στις εφαρμογές (apps) του Χ.

Οι χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, άρα και να κάνουν αναρτήσεις ή να δουν μηνύματα.

Οι πρώτες εικασίες των ειδικών έχουν να κάνουν με τους εξυπηρετητές (servers) της Χ, ή πρόβλημα στο λογισμικό.

To X διαθέτει 335,7 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες (MAU).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.