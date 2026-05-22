Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο κοριτσιών, έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στη Φες, Μαρόκο.

Η προηγούμενη αναφορά έκανε λόγο για 9 νεκρούς, ωστόσο ο απολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω μετά τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων.

Πέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται μετά το περιστατικό.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Φες, στο βορειανατολικό Μαρόκο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για εννέα θανάτους.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, πέντε ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν στα χαλάσματα, ενώ ένας τραυματίας υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Πέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες στα ερείπια, ενώ οι ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης στη συγκεκριμένη πυκνοκατοικημένη συνοικία.

Στη Φες, που αποτελεί πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν καταγραφεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Πηγή: skai.gr

