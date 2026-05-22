Έξι διασώστες σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Έξι Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις αυτές, τις οποίες θεωρεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, από ισραηλινό πλήγμα τη νύχτα στην πόλη Χανάουαϊ σκοτώθηκαν τέσσερις διασώστες της Ένωσης Ισλαμικής Υγείας. Το πρωί, από άλλο πλήγμα στο Ντέιρ Κανούν Εν Ναχρ σκοτώθηκαν δύο διασώστες της Ένωσης Προσκόπων Αλ Ρισάλα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το Ντέιρ Κανουν Εν Ναχρ, όπου διακρίνονται δύο άνδρες, με κίτρινα γιλέκα, στην άκρη του δρόμου να φροντίζουν έναν άνθρωπο. Τη στιγμή που τους πλησιάζει ένα ασθενοφόρο ακούγεται μια έκρηξη και φαίνεται μια λάμψη. Στο επόμενο πλάνο, οι άνδρες κείτονται στο έδαφος.

Το Reuters κατάφερε να επιβεβαιώσει, από τα κτίρια τα δέντρα και τον δρόμο, ότι η τοποθεσία που δείχνει το βίντεο είναι το δυτικό άκρο του Ντέιρ Κανούν Εν Ναχρ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας συνολικά σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι στο σημείο αυτό, μεταξύ των οποίων ήταν οι δύο διασώστες και ένα παιδί από τη Συρία. Η πόλη είχε βομβαρδιστεί και στα μέσα της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.