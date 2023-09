Μαρόκο: Η συγκλονιστική στιγμή που γαμήλιο γλέντι διακόπτεται από το φονικό σεισμό και επικρατεί πανικός Κόσμος 17:11, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο βίντεο φαίνεται ο τραγουδιστής που βρίσκεται στην πίστα και τραγουδάει όταν ξαφνικά η γη αρχίζει να σείεται και στην αίθουσα επικρατεί πανικός