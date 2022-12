Μαρόκο: 3 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Καζαμπλάνκα

Τρεις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν κατέρρευσε οίκημα στην Καζαμπλάνκα, μετέδωσε το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Οι τοπικές αρχές είχαν επισημάνει τον κίνδυνο κατάρρευσης του πεπαλαιωμένου κτιρίου, αλλά δεν είχαν προχωρήσει στην κατεδάφισή του.

Ένας νεκρός ανασύρθηκε από τα ερείπια, ενώ δύο τραυματίες υπέκυψαν μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο. Οι δύο τελευταίοι ήταν κάτοικοι γειτονικού σπιτιού.

Το τελευταίο 24ωρο στην Καζαμπλάνκα, όπως και σε άλλες περιοχές του Μαρόκου, επικρατεί κακοκαιρία με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις.

