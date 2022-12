Σπίτι «θαμμένο» σε 10 τόνους σκουπίδια στην Αγγλία – Συνεργείο το καθάριζε τρεις ημέρες (βίντεο)

Ούτε οι διάσημες «καθαρίστριες» Kim και Aggie δεν θα άντεχαν να αναλάβουν αυτό το project

Όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και ένα επεισόδιο του βρετανικού ριάλιτι… καθαριότητας How Clean Is Your House, σίγουρα θα έχει αναρωτηθεί εάν όντως υπάρχουν τόσο βρώμικα και ακατάστατα σπίτια στον κόσμο.

Τελικά, ναι, υπάρχει σίγουρα ένα, που ούτε οι διάσημες «τηλε - καθαρίστριες» Kim και Aggie δεν θα άντεχαν να αναλάβουν αυτό το project.

Σε μια τυπική μικρή μονοκατοικία στο Lancashire της Αγγλίας, ένα 8μελές συνεργείο καθαρισμού δούλευε ασταμάτητα επί τρεις ημέρες για να απομακρύνει 10 τόνους σκουπιδιών, που είχαν θάψει σχεδόν τα δωμάτια.

Πεταμένα μπουκάλια μπύρας, κουτιά φαγητού και δοχεία γεμάτα ακαθαρσίες βρισκόντουσαν παντού στο τριόροφο ακίνητο ενώ τα σκουπίδια πολλές φορές έφταναν μέχρι τα γόνατα των καθαριστών.

Το σπίτι είχε κληρονομήσει από έναν μακρινό συγγενή ένας άντρας. Ο κληρονόμος ήθελε να το πουλήσει αλλά δεν βρέθηκε ποτέ αγοραστής καθώς ορισμένα δωμάτια ήταν γεμάτα μέχρι το ταβάνι με απορρίμματα και ετοιμόρροπους τοίχους.

Ετσι νοίκιασε για την πολύ «βρώμικη» αυτή δουλειά τους επαγγελματίες καθαρισμού, που ακόμα και αυτοί έμεναν άναυδοι από το σπίτι «χωματερή». Τόσο άναυδοί που έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο από την επιχείρηση καθαρισμού.

Πηγή: skai.gr

