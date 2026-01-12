Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιφνιδιαστική συνάντηση Πάπα – Ματσάδο στο Βατικανό (δείτε φωτογραφίες)

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως, έπειτα από αίτημα της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας

matsado

Ο πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Η ακρόαση ανακοινώθηκε με την ατζέντα του Πάπα κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
 

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής χώρας.

VATICANO

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Κορίνα Ματσάδο Πάπας Λέων 14ος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark