Ο πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
‼️ El papa León XIV recibe en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado.
El Santo Padre lleva trabajando por la libertad de los presos políticos y de la nación desde que fue elegido como cabeza de la Iglesia.
Recemos por Venezuela 🙏🏻 pic.twitter.com/N66BPzAKje— Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) January 12, 2026
Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.
Η ακρόαση ανακοινώθηκε με την ατζέντα του Πάπα κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
El papa León XIV recibe en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado.— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 12, 2026
La audiencia fue anunciada con la agenda del papa durante la mañana, pero sin ofrecer más detalles.https://t.co/ysJ6zZpnjc pic.twitter.com/FaPsNdafBf
Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής χώρας.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.