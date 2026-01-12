Ο πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

‼️ El papa León XIV recibe en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado.



El Santo Padre lleva trabajando por la libertad de los presos políticos y de la nación desde que fue elegido como cabeza de la Iglesia.



Recemos por Venezuela 🙏🏻 pic.twitter.com/N66BPzAKje January 12, 2026

Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Η ακρόαση ανακοινώθηκε με την ατζέντα του Πάπα κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.



El papa León XIV recibe en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado.



La audiencia fue anunciada con la agenda del papa durante la mañana, pero sin ofrecer más detalles.https://t.co/ysJ6zZpnjc pic.twitter.com/FaPsNdafBf — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 12, 2026

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής χώρας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.