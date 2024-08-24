Η κυβέρνηση του Μαλί κήρυξε χθες Παρασκευή κατάσταση εθνικής καταστροφής μετά τις πλημμύρες που άφησαν πίσω τους 30 νεκρούς και 47.374 πληγέντες από την έναρξη της περιόδου των βροχών, τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια έκτακτου υπουργικού συμβουλίου.

Αφότου άρχισε η περίοδος των βροχών ως την Πέμπτη 22η Αυγούστου, καταγράφτηκαν 122 πλημμύρες σε 17 νομούς και στην πρωτεύουσα Μπαμακό. Έπληξαν 7.077 νοικοκυριά, οι πληγέντες φθάνουν συνολικά τους 47.374, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Οι αρχές κάνουν λόγο για 30 θανάτους, ανάμεσά τους 12 στη Σεγκού, 6 στην Γκαό, 5 στην Μπαμακό και 3 στην Κουτιαλά, καθώς και 104 τραυματίες.

Στην περιοχή της Μπαμακό επλήγησαν 563 νοικοκυριά, ή αλλιώς 4.639 άνθρωποι. Η περιοχή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα είναι η Γκαό (βόρεια), με συνολικά 9.936 πληγέντες.

Πέρα από το Μαλί, και οι άλλες χώρες του Σαχέλ υπέστησαν εκτεταμένες πλημμύρες. Στον γειτονικό Νίγηρα, οι αρχές κάνουν λόγο για 217 νεκρούς, 200 τραυματίες και πάνω από 350.000 πληγέντες. Στο Τσαντ, οι αρχές αναφέρονται σε δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες πληγέντες.

Το υπουργικό συμβούλιο υιοθέτησε σχέδιο πρόληψης και αρωγής στους πληγέντες. Συμπεριλαμβάνει μέτρα όπως εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για τον κίνδυνο πλημμυρών, επίσημη απαγόρευση της χρήσης περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν για την οικοδόμηση κατοικιών, η συντήρηση ταμιευτήρων νερού, συστημάτων απορροής κ.λπ.

Ακόμη, η στρατιωτική χούντα στην εξουσία στο Μαλί ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 4 δισεκ. φράγκα CFA για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών, την ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων τροφίμων για την εγγύηση της διατροφικής ασφάλειας, καθώς και την αρωγή στα νοικοκυριά που επλήγησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

