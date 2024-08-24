Συρία: Τρεις μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τρεις μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε βομβαρδισμούς αποδιδόμενους στο Ισραήλ σε τομείς της κεντρικής Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τρεις φιλοϊρανούς μαχητές και τραυμάτισαν άλλους δέκα», σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Στόχοι ήταν «αυτοσχέδια πρατήρια καυσίμων συνδεόμενα με τη (λιβανική) Χεζμπολά στην επαρχία Χομς, καθώς και αποθήκες όπλων που ανήκαν στο κίνημα και δυο εγκαταστάσεις του στρατού στην επαρχία Χάμα», διευκρίνισε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Πυκνοί καπνοί υψώνονται από την πλειονότητα των εγκαταστάσεων που έγιναν στόχοι», σύμφωνα με τη ΜΚΟ, καθώς οι βομβαρδισμοί «κατέστρεψαν αποθήκη όπλων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων».

Το συριακό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο από την πλευρά του για «επτά πολίτες τραυματίες» στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, που εξαπολύθηκαν περί τις 19:35 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) εναντίον «εγκαταστάσεων» στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση είχε επίσης αποτέλεσμα να προκληθούν «υλικές ζημιές», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες επιδρομές στη χώρα, με στόχο κυρίως οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, ιδίως τη λιβανική Χεζμπολά. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πλήξει οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, κυρίως στην ανατολική Συρία.

Οι επιχειρήσεις του είδους πολλαπλασιάστηκαν μετά την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές σπανίως σχολιάζουν τους βομβαρδισμούς αυτούς κατά περίπτωση, έχουν πάντως διαμηνύσει επανειλημμένα ότι δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να επεκτείνει την παρουσία του στη συριακή επικράτεια.

Ο πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε την άνοιξη του 2011, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και προκάλεσε βαθιά ανθρωπιστική και οικονομική κρίση στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.