Πάνω από 200 διασημότητες, ανάμεσά τους η νομπελίστρια γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό, ο ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, οι τραγουδιστές Στινγκ, Μάικλ Στάιπ, Νένε Τσέρι, ο συνθέτης Μπράιαν Ίνο κ.ά., ζήτησαν χθες Τετάρτη με ανοικτή επιστολή τους να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι, παλαιστίνιος ηγέτης φυλακισμένος στο Ισραήλ από το 2002.

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, 66 ετών, άλλοτε στέλεχος της Φάταχ, συνηγορεί υπέρ πολιτικής διευθέτησης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Είναι γνωστός μεταξύ άλλων για τον αγώνα του κατά της διαφθοράς και πολλοί θεωρούν πως αν ήταν ελεύθερος θα διαδεχόταν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Υποστηρικτές του τον αποκαλούν «Μαντέλα της Παλαιστίνης», παραπέμποντας στον ιστορικό ηγέτη του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και μετέπειτα πρόεδρο της χώρας Νέλσον Μαντέλα.

Την ανοικτή επιστολή προσυπογράφουν ακόμη αστέρια του κινηματογράφου και του θεάτρου όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Ζιστίν Τριέ, η Τίλντα Σουίντον, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Τζόναθαν Πράις, μουσικά συγκροτήματα όπως τα Massive Attack και Fontaines D.C., συγγραφείς όπως η Σάλι Ρούνι, η Μάργκαρετ Άτγουντ κ.ά., ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς και διάσημοι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά ή ο Γκάρι Λίνεκερ.

«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Μαρουάν Μπαργούτι, την κακομεταχείριση που υφίσταται και την άρνηση νομικών δικαιωμάτων του στη φυλακή», αναφέρει το κείμενο, καλώντας «τα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις του κόσμου να εργαστούν ενεργά» για να αφεθεί ελεύθερος.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της διεθνούς εκστρατείας «Free Marwan», που διεξάγει η οικογένειά του. Στην πλειονότητά τους, οι υπογράφοντες είχαν ήδη εκφραστεί δημόσια καλώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον Μαρουάν Μπαργούτι απαγγέλθηκαν πέντε καταδίκες σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο στη δίκη του με την κατηγορία ότι ενεχόταν σε φονικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα (2000-2005).

Οι αρχές του Ισραήλ αρνήθηκαν να τον αποφυλακίσουν στο πλαίσιο των ανταλλαγών ομήρων με κρατουμένους από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο γιος του δήλωσε τον Οκτώβριο ότι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από ισραηλινούς φρουρούς κατά τη διάρκεια μεταγωγής του. Τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο κάνει κήρυγμα και απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι, γερασμένο και αδυνατισμένο, μέσα στο κελί του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

