Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι παραδόσεις γαλλικών όπλων στην Ουκρανία θα εντατικοποιηθούν μέσα στις ερχόμενες μέρες, τονίζοντας ότι το Παρίσι είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε πρόσθετες απαιτήσεις για βοήθεια, ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, ο Μακρόν είπε επίσης ότι η αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξεταστεί από τα μέλη της ΕΕ σε μια σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο και επανέλαβε μια ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας «πολιτικής κοινότητας» εκτός της ΕΕ για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της Ουκρανίας.

We also discussed defense support from France, preparation of the 6th package of sanctions, possible ways to export Ukrainian agricultural products. Held a substantive discussion of our application for the status of a candidate for EU membership. (2/2)