«Οι εξαιρέσεις που χορήγησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις κυρώσεις κατά ορισμένων ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων, με σκοπό να συγκρατήσουν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, είναι προσωρινές και περιορισμένες», δήλωσε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι η θέση της G7 παραμένει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δικαιολογεί την άρση των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ εξέδωσαν μια 30ήμερη απαλλαγή για κράτη, ώστε να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου.



Η κίνηση αυτή συνάντησε την επιδοκιμασία της Ρωσίας, αλλά και την κριτική της Γερμανίας και άλλων Ευρωπαίων.



Πηγή: skai.gr

