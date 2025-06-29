Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μέσω X ότι είχε σήμερα νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι άξονες:

Απελευθέρωση των Γάλλων ομήρων : Ο Μακρόν τόνισε την επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν άμεσα οι συμπατριώτες του Cécile Kohler και Jacques Paris, οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν υπό συνθήκες που η γαλλική πλευρά χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες.

: Ο Μακρόν τόνισε την επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν άμεσα οι συμπατριώτες του Cécile Kohler και Jacques Paris, οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν υπό συνθήκες που η γαλλική πλευρά χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες. Προστασία γαλλικών πολιτών και εγκαταστάσεων :Υπογράμμισε ότι οι Γάλλοι υπήκοοι και οι γαλλικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Ιράν πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη ασφάλεια, χωρίς καμία απειλή ή μονομερή ενέργεια.

:Υπογράμμισε ότι οι Γάλλοι υπήκοοι και οι γαλλικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Ιράν πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη ασφάλεια, χωρίς καμία απειλή ή μονομερή ενέργεια. Σεβασμός στην εκεχειρία και επανόρθωση της ειρήνης : Ζήτησε από την ιρανική πλευρά να τηρήσει αυστηρά τους όρους της τρέχουσας εκεχειρίας, ως προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

: Ζήτησε από την ιρανική πλευρά να τηρήσει αυστηρά τους όρους της τρέχουσας εκεχειρίας, ως προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ο πρόεδρος Μακρόν τόνισε την ανάγκη επανέναρξης διερευνητικών συζητήσεων για ζητήματα βαλλιστικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Σεβασμός στο Πυρηνικό Καθεστώς Μη Διάδοσης: Υπενθύμισε τη δέσμευση της Γαλλίας για την πλήρη τήρηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και ζήτησε την άμεση επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στο Ιράν, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες τις επόμενες ημέρες με στόχο να δρομολογηθούν άμεσα αυτά τα επτά κρίσιμα ζητήματα, εδραιώνοντας την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

New phone conversation with Iranian President @drpezeshkian today.



My messages:



→ The release of our compatriots Cécile Kohler and Jacques Paris.



→ The protection of our nationals and our facilities in Iran, which must not be subject to any threats.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2025

