Κυματιστά μακριά μαλλιά ξανθά (και, σπανιότερα, μαύρα), βαρύ μακιγιάζ, χείλη και ζυγωματικά τονισμένα με διάφορα ενέσιμα: μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η «φυλή» των γυναικών κάποιας κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας υιοθετούν ένα πρότυπο ομορφιάς που ο αμερικανικός Τύπος κάνει λόγο για «πρόσωπο MAGA» ή «πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του λουκ είναι η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Μελίσα Ρέιν Λάιβλι - η ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας επικοινωνίας «America First» κατά της woke κουλτούρας - που, όπως το πλήθος των γυναικών MAGA, φέρει στο πρόσωπο τη σφραγίδα της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Με την εμφάνιση του κινήματος Make America Great Again, «απλώς βρήκα τη φυλή μου», εξηγεί η 40χρονη Λάιβλι, η οποία αντλεί έμπνευση από την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του προέδρου

Αυτές οι νέου τύπου συντηρητικές, και σχεδόν πάντα θεοσεβούμενες, γυναίκες παντρεύουν την προσήλωση στις παραδοσιακές αρχές και την προσωπική φιλοδοξία.

Συχνότερα με φούστα ή φόρεμα, με τα μαλλιά πάντα μακριά, αυτές οι γυναίκες MAGA έχουν έντονο μακιγιάζ, τονισμένα φρύδια και παίζουν με τις σκούρες και τις ανοιχτές αποχρώσεις του contouring για να τονίσουν τα χαρακτηριστικά τους.

Όλες καταφεύγουν χωρίς δισταγμό στη σύριγγα και στο νυστέρι για να αποκτήσουν τονισμένα μήλα, σαρκώδη χείλη, λεπτή μύτη, στο πρότυπο ομορφιάς της Πρώτης Κυρίας, Μελάνιας Τραμπ.

Κλασσική εκπρόσωπος της φυλής, η Ερικα Κερκ (κεντρική φωτογραφία), η χήρα του δολοφονημένου ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, που πήρε τα ηνία της οργάνωσης του συζύγου της και η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, επιφορτισμένη με την υλοποίηση της βάρβαρης αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η 53χρονη (!) Κρίστι Νόεμ

«Το «πρόσωπο MAGA είναι πολιτικό»

«Θα ήταν λάθος να αγνοήσουμε αυτό το φαινόμενο λέγοντας ότι δεν πρόκειται παρά για μόδα ή για μακιγιάζ», εξηγεί η Τζούλιετ Ουίλιαμς, καθηγήτρια Σπουδών Φύλου στο UCLA. «Το κίνημα MAGA κατάφερε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο αναζωπυρώνοντας τον πόλεμο των φύλων»

Το «πρόσωπο MAGA» είναι πολιτικό διότι σημαίνει ότι «η αξία των γυναικών εξαρτάται από το πόσο είναι επιθυμητές για τους άνδρες», λέει η καθηγήτρια του UCLA υπενθυμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει καριέρα ως οργανωτής καλλιστείων.

«Αυτό απλώνεται πέρα από την πολιτική. Αγγίζει τη φιλία, της αισθηματικές σχέσεις, τις επιχειρηματικές σχέσεις... Το look MAGA στέλνει στους άλλους το μήνυμα ότι ανήκετε στην ίδια ομάδα», λέει, είπε η Λάιβλι, η οποία απορρίπτει τις ιδέες της υποταγής και του καταναγκασμού.

«Απολύτως κανείς δεν με υποχρεώνει να κάνω δύο ώρες σπορ καθημερινά, να πηγαίνω στο κομμωτήριο κάθε τρεισήμισι βδομάδες, να κάνω νύχια και φρύδια, να κάνω Botox», λέει η Λάιβλι που εποφθαλμιούσε το πόστο του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στη δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ, ο οποίος τελικά επέλεξε ένα άλλο «πρόσωπο MAGA», την Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η νεαρή Καρολάιν Λέβιτ, δεξί χέρι του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στα... πρώιμα στάδιο του λουκ MAGA

Η 28χρονη περιβάλλεται από νεαρές βοηθούς «πρόσωπα MAGA», σκαρφαλωμένες σε τακούνια στιλέτο ακόμη και στις μετακινήσεις, όταν είναι υποχρεωμένες να τρέχουν δεξιά-αριστερά μαζί με τους δημοσιογράφους.

«Τα χρώματα του πολέμου»

«Δεν βλέπω στις γυναίκες αυτές θύματα της μόδας ή σκλάβες της Sephora, εγώ βλέπω τα χρώματα του πολέμου» στην υπηρεσία μιας αντιφεμινιστικής ιδεολογίας, λέει η Τζούλιετ Ουίλιαμς.

«Εξτένσιονς, πρησμένο στόμα, χοντρά μάγουλα, μακιγιάζ, ψεύτικες βλεφαρίδες, θα 'λεγε κανείς drag queen», λέει ο δερματολόγος Ντάνιελ Μπέλκιν από τη Νέα Υόρκη.

Οι τραμπικοί απεχθάνονται τα drag queens shows και καταδικάζουν τις χειρουργικές επεμβάσεις «προσδιορισμού φύλου», όπως τα ενθέματα στήθους, όταν πρόκειται για άτομα τρανς.

«Είναι ειρωνεία, διότι οι γυναίκες MAGA και, σε μικρότερο βαθμό, οι άνδρες MAGA προσφεύγουν σε επεμβάσεις για να δηλώσουν το φύλο τους, στην πραγματικότητα για να ενισχύσουν την θηλυκότητα ή την αρρενωπότητά τους», λέει ο γιατρός.

Η σειρά South Park εμφανίζει την Κρίστι Νόεμ σαν μέγαιρα με το πρόσωπο κατεστραμμένο από τις αισθητικές επεμβάσεις, τόσο που οι βοηθοί της χρειάζεται να κάνουν συνέχεια επιδιορθώσεις για την κάμερα.

Η ίδια σχολιάζει: «Ανέκαθεν είναι τόσο εύκολο να κοροϊδεύεις τις γυναίκες για την εμφάνισή τους..!».

