Εξαφάνιση Μπεν: Η μητέρα του ζητά να ερευνηθεί αν το πτώμα στον Δούναβη ανήκει στο γιο της Κόσμος 09:45, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 51χρονη μητέρα του, Κέρι Νίνταμ αναφέρει ότι η εικόνα της ανακατασκευής του πτώματος από την Ιντερπόλ που εντοπίστηκε στο Δούναβη μοιάζει με τον Μπεν