Μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της επικριτικής έκθεσης του κρατικού ελεγκτή για τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο και τα πολλά χρόνια που θα χρειαστεί η ανάπτυξη τους, η πρόεδρος - διευθύντρια του μουσείου εμφανίστηκε σήμερα αποφασισμένη να φέρει εις πέρας τον εκσυγχρονισμό του μουσείου.

Η Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκάλεσε σήμερα εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να επανεξετάσει τη διοίκηση του μουσείου και διαβεβαίωσε ότι «έχει λάβει κάθε μέτρο» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας του μουσείου, μετά την θεαματική ληστεία κοσμημάτων του Στέμματος, στις 19 Οκτωβρίου.

Όπως είπε, το σχέδιο για την ασφάλεια του Λούβρου, ή «κατευθυντήριο σχέδιο» εξοπλισμών ασφαλείας, τίθεται «σε εφαρμογή σήμερα».

Αυτό συνίσταται σε «μια ολόκληρη σειρά βελτιωτικών εργασιών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κάμερες ασφαλείας», που αποτελεί «ένα από τα αδύναμα σημεία» του μουσείου, όπως ανέφερε.

Η Λοράνς ντε Καρ είχε ήδη επισημάνει τις ελλείψεις κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας στα τέλη Οκτωβρίου. Μετά την θεαματική ληστεία, είχε υποβάλλει την παραίτηση της, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. απορρίφθηκε μετά την κλοπή.

«Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν» για να «φέρουμε εις πέρας τον μετασχηματισμό του Λούβρου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μετασχηματισμό, εκσυγχρονισμό, για να γίνει πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα. Κάτι που δεν είναι σήμερα», πρόσθεσε η πρόεδρος του μουσείου.

Σε έκθεση του, το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε χθες, Πέμπτη, το μεγάλο μουσείο του Παρισιού, αναφέροντας ότι προέκρινε έργα γοήτρου σε βάρος της ασφάλειας.

Ανάμεσα στο 2018 και το 2024, το Λούβρο αφιέρωσε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο για τη Λοράνς ντε Καρ, «το Λούβρο είναι ένα σύνολο» και «δεν θα πρέπει να αντιτιθέμεθα στην απόκτηση έργων, στην υποδοχή όλων των κοινών». «Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιχειρήσεών μας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.