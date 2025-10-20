Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Από την Ακαδημία του Πλάτωνα στα πανεπιστήμια της Ευρώπης

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, ο Οδυσσέας Ι. Ζώρας, καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσιάζει την πορεία και την εξέλιξη του πανεπιστημιακού θεσμού από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η Ακαδημία του Πλάτωνα, το Λύκειο του Αριστοτέλη, τα μεσαιωνικά πανεπιστήμια της Μπολόνιας, του Παρισιού και της Κρακοβίας• τρία επίκεντρα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που, μαζί με τα νεότερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα, δείχνουν τη διαρκή σημασία της γνώσης, της έρευνας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η ιστορική αυτή διαδρομή σφραγίστηκε από τρία μοντέλα: το γερμανικό με την αυτονομία, το γαλλικό με τον κρατικό έλεγχο, το αγγλοσαξονικό με το φιλελεύθερο πνεύμα.

Το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο αποτέλεσε τον πυλώνα στήριξης για όλα τα πανεπιστήμια, στην Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

