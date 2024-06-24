Μια οικογένεια από τη Φλόριντα μήνυσε τη NASA αφού ένα κομμάτι μετάλλου από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έσπασε την οροφή της και έχασε για λίγο τον ενήλικο γιο της.

Η οικογένεια Otero, από τη Νάπολη, ζητά αποζημίωση 80.000 δολαρίων από τη NASA «για να λογοδοτήσει το άγχος που τους προκάλεσε και τον αντίκτυπο που είχε» το περιστατικό της 8ης Μαρτίου.

Είναι η πρώτη περίπτωση του είδους της και θα «αποτελέσει τη βάση» για παρόμοιες αξιώσεις στο μέλλον, καθώς οι ζημιές από διαστημικά σκουπίδια έχουν γίνει «πραγματικό και σοβαρό ζήτημα», σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία Cranfill Sumner.

Ο Daniel Otero, βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα και παραλίγο να χτυπηθεί, οι δικηγόροι της οικογένειας είπαν στη MailOnline: «Εάν τα συντρίμμια είχαν χτυπήσει λίγα μέτρα προς άλλη κατεύθυνση, θα μπορούσε να υπήρχε σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος».

Οι ερευνητές ανακάλυψαν αργότερα ότι τα συντρίμμια ήταν ένα κομμάτι 1,6 κιλών μιας παλέτας φορτίου που είχε πεταχτεί από τον Διαστημικό Σταθμό τον Μάρτιο του 2021 και αναμενόταν να καεί εντελώς κατά την επανείσοδο της, αλλά με κάποιο τρόπο επέζησε.

Ο ιδιοκτήτης σπιτιού Alejandro Otero ήταν σε διακοπές όταν έλαβε μια κλήση από τον γιο του Daniel λέγοντας ότι άκουσε έναν «φοβερό ήχο» και ότι υπήρχαν ανοιχτές τρύπες στην οροφή και στο πάτωμα.

Φωτογραφίες από τις ζημιές δείχνουν πού το κομμάτι μετάλλου έσπασε την οροφή και ένα εσωτερικό πάτωμα πριν σταματήσει τελικά στο υπόγειο του ακινήτου.

Μιλώντας σε τοπικές ειδήσεις εκείνη την εποχή, ο Otero είπε: «Κάτι έσκισε το σπίτι και στη συνέχεια έκανε μια μεγάλη τρύπα στο πάτωμα και στην οροφή. Όταν το ακούσαμε, ήμασταν αδύναμοι, και αμέσως μετά σκέφτηκα ότι ήταν μετεωρίτης. Ποιες είναι οι πιθανότητες να προσγειωθεί κάτι στο σπίτι μου με τόση δύναμη και να προκαλέσει τόση ζημιά;»

Τώρα διεκδικούν αποζημίωση 80.000 δολαρίων για ζημιές μη ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων, διακοπή εργασιών, συναισθηματική αγωνία και τα έξοδα για βοήθεια από τρίτα μέρη που απαιτούνται στη διαδικασία.

Μετά το περιστατικό, η NASA συνέλεξε τα συντρίμμια για να τα επιθεωρήσει.

Ανακάλυψαν ότι προερχόταν από ένα «στύλο» που χρησιμοποιήθηκε στον εξοπλισμό υποστήριξης πτήσης για την τοποθέτηση μπαταριών σε μια παλέτα στον Διαστημικό Σταθμό.

Η NASA είχε πετάξει την παλέτα το 2021, αναμένοντας ότι θα παρέμενε σε τροχιά για δύο έως τέσσερα χρόνια πριν εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης με ελεγχόμενο τρόπο.

Αλλά η ακαθοδηγούμενη επανείσοδος το έκανε να έχει μια εκτός πορείας και απρόβλεπτη προσγείωση.

