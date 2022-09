Λονδίνο: Πιάνουν από τώρα θέση για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ - Φωτογραφίες

Ενώ χιλιάδες πενθούντες παρατάσσονται κατά μήκος του ποταμού Τάμεση και περιμένουν για ώρες στην ουρά προκειμένου για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β', άλλοι έχουν ήδη πιάσει θέση για την μεγαλοπρεπή, ιστορική κηδεία της εκλιπούσας βασίλισσας σε κομβικές τοποθεσίες στην καρδιά του Λονδίνου από όπου θα περάσει την Δευτέρα η νεκρική πομπή.

Με μπουφάν, υπνόσακους, φουσκωτά στρώματα και μπαταρίες, αψηφώντας τον κακό καιρό και τη βροχή, δεκάδες άνθρωποι κατασκηνώνουν κατά μήκος της διαδρομής για να ζήσουν το ιστορικό αυτό γεγονός αλλά και να δουν από κοντά την βασιλική οικογένεια.

«Θα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι εδώ και δεν θέλαμε να χάσουμε την ευκαιρία» δήλωσε ενδεικτικά η 62χρονη Σίριν Θορπ.

Το λαϊκό προσκύνημα που εξελίσσεται στο Ουέστμινστερ Χόλ θα σταματήσει στις 8.30 το πρωί ώρα Ελλάδας ώστε το φέρετρο με τη σορό της Ελισάβετ να μεταφερθεί με στρατιωτικό κιλλίβαντα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η κρατική κηδεία, στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

- Βάση προγραμματισμού, στις 12.44, ο κιλλίβαντας με την σορό της Ελισάβετ θα φύγει από το Ουέστμινστερ Χολ και θα φτάσει με πομπή στο Αββαείο στις 12.52. Και αυτή τη φορά, ο βασιλιάς Κάρολος και τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα ακολουθούν το φέρετρο - όπως έκαναν στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Φίλιππου. Αγήματα από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων θα συνοδεύουν επίσης την σορό.

- Η επικήδειος τελετή με την νεκρώσιμη ακολουθία θα διαρκέσει μία ώρα,παρουσία 2.000 προσκεκλημένων μέσα στο Αββαείο, ανάμεσά τους εκατοντάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, εστεμμένοι, αλλά και ανώνυμοι που έχουν τιμηθεί,.

Πρόκειται για την πρώτη κρατική κηδεία που πραγματοποιείται στη Βρετανία μετά από αυτή του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965 και τα μέτρα ασφαλείας είναι τα πιο αυστηρά που έχουν ληφθεί ποτέ για γεγονός στην Βρετανία.

London's police force said the state funeral of Queen Elizabeth will be the biggest security operation it has ever undertaken as prime ministers, presidents and royals come together to pay their respects to Britain's longest-reigning monarch https://t.co/3F5TXF8cXO pic.twitter.com/TwELKx8aCZ