Ενίσχυση στρατιωτικών δεσμών Γερμανίας-ΗΠΑ: Αμερικανός αξιωματικός εντάσσεται στον πυρήνα της στρατιωτικής διοίκησης

Η Γερμανία θα εντάξει έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματικό στις δομές της στρατιωτικής διοίκησης, σε μια ένδειξη στενής συνεργασίας που έρχεται παρά την επιδείνωση των πολιτικών σχέσεων, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο, ένας Αμερικανός συνταγματάρχης θα υπηρετεί στη Διοίκηση Στρατού της Γερμανίας σε καίρια θέση ως αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, όπου σχεδιάζονται αποστολές και προετοιμάζονται αποφάσεις, όπως δήλωσαν ο γερμανικός στρατός και το Πεντάγωνο στο Politico.

Στόχος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού στρατού, είναι «η περαιτέρω εμβάθυνση της γερμανοαμερικανικής συνεργασίας και η βελτιστοποίηση της κοινής επιχειρησιακής ικανότητας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Υπάρχει παράδοση ανταλλαγών αξιωματικών με ξένες ένοπλες δυνάμεις στην Bundeswehr, όμως η ενσωμάτωση σε βασικές δομές διοίκησης είναι ασυνήθιστη και έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εμφανίζουν δημόσια ρήγματα.

Οι ΗΠΑ αποστέλλουν αξιωματικούς για συνεργασία με συμμαχικούς στρατούς, ενώ αξιωματικοί συμμαχικών χωρών συχνά υπηρετούν ως αναπληρωτές σε ανώτερους διοικητές σε αμερικανικές μονάδες. Οι αξιωματικοί αυτοί λειτουργούν τόσο ως παρατηρητές όσο και με ορισμένες διοικητικές αρμοδιότητες, με στόχο την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας. Η απόφαση για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση στη Γερμανία είχε ληφθεί πριν από μερικά χρόνια.

Ο αρχηγός του Γερμανικού Στρατού, αντιστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ, δήλωσε στο Politico ότι η ανάθεση του Αμερικανού συνταγματάρχη αποτελεί επέκταση της διμερούς συνεργασίας.

Από την αμερικανική πλευρά, υπογραμμίστηκε και η στρατηγική διάσταση της τοποθέτησης. Υπάρχει συμφωνία για ανταλλαγή αξιωματικών σε «εξαιρετικά επιλεκτική βάση», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού, αντισυνταγματάρχης Βόνι Ράιτ, στο Politico.

Ο αξιωματικός θα τοποθετηθεί στο αρχηγείο του γερμανικού στρατού και θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας «προς υποστήριξη του ΝΑΤΟ και των διμερών απαιτήσεων».

Αν και και οι δύο πλευρές τονίζουν ότι η τοποθέτηση αποδεικνύει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο στρατών, αποτελεί επίσης ένδειξη ότι οι ΗΠΑ αναπροσαρμόζουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη και χρειάζονται έναν ανώτερο αξιωματικό επιτόπου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δήλωσε ο Νίκο Λάνγκε, ειδικός σε θέματα άμυνας και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

«Ιδίως σε αυτή τη φάση, ένας Αμερικανός αξιωματικός επιτελείου έχει μεγάλη αξία», δήλωσε ο Λάνγκε.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνου έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ επιτέθηκε δημόσια στον Μερτς την Τρίτη, κατηγορώντας τον ότι υποτίμησε την απειλή που συνιστά το Ιράν. Ο Μερτς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είχαν «ταπεινωθεί» από την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελεί τον πυλώνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσύρουν μέρος των στρατευμάτων τους από την ήπειρο, ενώ το Πεντάγωνο, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δεν σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση για την ανάπτυξη των δυνάμεών του στο εξωτερικό.





Πηγή: skai.gr

