Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν και ένας αστυνομικός δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η πορεία ξεκίνησε ειρηνικά ωστόσο, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν «ένας μικρός αριθμός διαδηλωτών που φορούσαν μάσκες, έγιναν επιθετικοί προς πολίτες και αστυνομικούς».

Η ομάδα των διαδηλωτών, που αριθμούσε μεταξύ 50 και 100 ατόμων, φέρεται να εισήλθε στο εμπορικό κέντρο του Canary Wharf περίπου στις 4:30 το απόγευμα, όπου και ξεκίνησε η ένταση. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα έξω από ξενοδοχείο της περιοχής, κρατώντας βρετανικές σημαίες και πλακάτ.

Για την αντιμετώπιση της έντασης, οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση δύο ειδικών διαταγών. Η πρώτη, γνωστή ως «section 60 AA», είχε ως στόχο να εμποδίσει τους διαδηλωτές να κρύβουν την ταυτότητά τους φορώντας μάσκες. Η δεύτερη, μια διαταγή διάλυσης, υποχρέωνε τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν από την περιοχή. Και οι δύο διαταγές είχαν ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

🚨 BREAKING: MAJOR DISRUPTION IN CANARY WHARF 🚨



POLICE HAVE JUST USED CS GAS ON A YOUNG CHILD AND A WOMAN!



THIS HAS JUST HAPPENED MINUTES AGO AS 100'S AND 100'S OF PATRIOTS AND LADIES IN PINK HAVE GONE INTO CANARY WHARF SHOPPING CENTRE



MULTIPLE ARRESTS AND POLICE BEING VERY… pic.twitter.com/MQsQ9IDFSR — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) August 31, 2025

Περίπου 100 αντιδιαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «αντισταθείτε στον ρατσισμό» και «σταματήστε την ακροδεξιά». Η ομάδα φώναζε επίσης: «Πείτε το δυνατά και ξεκάθαρα, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Την ίδια ημέρα, τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν σε συγκέντρωση εκατοντάδων διαδηλωτών έξω από ξενοδοχείο στο Έπινγκ, ζητώντας την απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο που στεγάζονται εκεί.



Πηγή: skai.gr

