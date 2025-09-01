Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αίσθηση έχει προκαλέσει νέα δημοσκόπηση στη Βρετανία με βάση την οποία η πλειοψηφία των πολιτών είναι απρόθυμη να καταταγεί στον στρατό, ακόμη και αν η χώρα δεχόταν επίθεση. Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο που ο στρατός αντιμετωπίζει προβλήματα στρατολόγησης και μείωσης του προσωπικού του.

Η έρευνα, που διεξήχθη για την εφημερίδα Sunday Express, δείχνει ότι το 64% των ερωτηθέντων δεν θα ήταν πρόθυμο να ενταχθεί στον στρατό σε περίπτωση πολέμου, ενώ ένα επιπλέον 6% δήλωσε αναποφάσιστο.

Ενδεικτικό είναι ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η πλειοψηφία έδωσε αρνητική απάντηση. Στους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, το 52% δήλωσε απρόθυμο να υπηρετήσει, ποσοστό που διαμορφώνεται στο 51% για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, σερ Τόνι Ράντακιν, ο οποίος νωρίτερα φέτος απέδωσε την κρίση στρατολόγησης σε «ξεπερασμένες» πρακτικές και όχι στην απροθυμία των νέων.

Πέρυσι, η ένταξη στον στρατό κατατάχθηκε ως η τρίτη λιγότερο ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας για τη Γενιά Z.

Ο σκιώδης υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Mark Francois, αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση και την αποτυχία της να προστατεύσει τους βετεράνους και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ένστολου προσωπικού. «Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών διώκει τους Βετεράνους της Βόρειας Ιρλανδίας, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορεί τώρα να διστάζουν να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις», δήλωσε στην Express. Ωστόσο, πιστεύει ότι, όπως και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, οι νέοι θα ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα εάν απαιτείτο για την υπεράσπιση της πατρίδας.

Η αποσύνδεση μεταξύ πολιτών και στρατού αναγνωρίζεται και από την ίδια την κυβέρνηση σε πρόσφατη στρατηγική αμυντική αναθεώρηση. Από το 2010, ο αριθμός των στρατιωτών έχει μειωθεί δραματικά από 110.000 σε λιγότερους από 74.000, αριθμός που δεν επαρκεί ούτε για να γεμίσει το στάδιο του Wembley.

Η μείωση αυτή, όπως εξηγεί η Express, οφείλεται εν μέρει σε μια συνειδητή απόφαση για τη δημιουργία μιας μικρότερης, αλλά τεχνολογικά ανώτερης δύναμης. Ωστόσο, οφείλεται επίσης στη συνεχή αποτυχία επίτευξης των στόχων στρατολόγησης λόγω παραγόντων όπως τα παρωχημένα ιατρικά πρότυπα, οι μειωμένες επιχειρησιακές δεσμεύσεις και η αλλαγή στάσης των νέων.

Ο βουλευτής των Συντηρητικών, Ντάνι Κρούγκερ, προειδοποίησε πρόσφατα στη Βουλή των Κοινοτήτων: «Για κάθε πέντε άτομα που στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις, οκτώ αποχωρούν. Αυτό είναι μια κρίση εθνικής ασφάλειας».

Οι απόψεις των 16χρονων διδύμων Amelia και Pearce Knight από το Wakefield του Yorkshire, αντικατοπτρίζουν ένα χάσμα μεταξύ των νέων. Η Amelia δήλωσε στην εφημερίδα: «Μια καριέρα στον στρατό δεν με ελκύει και νομίζω ότι ακόμη κι αν η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο, δεν θα ήθελα να καταταγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έκανα κάτι για να βοηθήσω, αλλά νομίζω ότι θα έβρισκα έναν άλλο τρόπο, όπως το να δουλέψω σε ένα εργοστάσιο και να παράγω πυρομαχικά ή κάτι παρόμοιο. Απλά δεν νιώθω ότι θα ήμουν καλή στον πόλεμο ή στη μάχη, αλλά σίγουρα θα βοηθούσα με άλλους τρόπους».

Αντίθετα, ο Pearce, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει πιλότος και σχεδιάζει να σπουδάσει μαθηματικά και φυσική, είπε: «Πάντα ήθελα να γίνω πιλότος και το τρέχον σχέδιό μου είναι να ενταχθώ στη RAF και να πετάω μαχητικά αεροσκάφη, αν και θα μπορούσα να εξετάσω μια καριέρα σε άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων αν αυτό δεν πετύχει».

Η Στρατηγική Αμυντική Αναθεώρηση (SDR) αναγνώρισε ότι «δεκαετίες πολέμων στο εξωτερικό και η συρρίκνωση του προσωπικού οδήγησαν σε μια κοινωνία με μικρότερη επίγνωση της Άμυνας».

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η έκθεση προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της κατανόησης του έργου των ενόπλων δυνάμεων από την κοινωνία.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την ενημέρωση των νέων στα σχολεία, την επέκταση του σώματος των δοκίμων και τη στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Το σώμα των δοκίμων επιτρέπει στους νέους να αποκτήσουν εμπειρία από τις ένοπλες δυνάμεις, μαθαίνοντας παράλληλα δεξιότητες. Σύμφωνα με τα σχέδια της αναθεώρησης, το σώμα αυτό θα επεκταθεί κατά 30% έως το 2030, με φιλοδοξία να φτάσει τους 250.000 υπηρετούντες δόκιμους από περίπου 140.000 που είναι σήμερα.

