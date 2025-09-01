Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές αλλά «συνδεόμενες», σύμφωνα με τις αρχές, επιθέσεις με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Oxford Circus στο Λονδίνο. Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας και απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

Officers are appealing for info following two serious assaults at Oxford Circus station at 1.30am today & 3.40am yesterday.

Officers hope the man in the image can help with their investigation & anyone with info is asked to text 61016 ref 49 of 31 August.https://t.co/0W2uDIJkf7 pic.twitter.com/HnqnfP3R8J August 31, 2025

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με θύμα έναν 23χρονο ο οποίος βρέθηκε τραυματισμένος μέσα στον σταθμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε λιγότερες από 24 ώρες αργότερα, περίπου στη 1:30 π.μ. του Σαββάτου, όταν ένας 41χρονος άνδρας δέχθηκε επίσης επίθεση με μαχαίρι στον ίδιο σταθμό. Και εκείνος νοσηλεύεται, χωρίς ωστόσο τα τραύματά του να θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο επιθέσεις συνδέονται μεταξύ τους και για τον λόγο αυτό έδωσαν στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας (CCTV) ενός άνδρα με τον οποίο επιθυμούν να μιλήσουν σχετικά με τα συμβάντα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία θέση για τη βία στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι επιβάτες θα παρατηρήσουν αυξημένη αστυνομική παρουσία στον σταθμό καθώς συνεχίζουμε τις έρευνες», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν το ακριβές σημείο εντός του σταθμού όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις. Το Oxford Circus εξυπηρετείται από τις γραμμές Victoria, Bakerloo και Central, ενώ τα Σαββατοκύριακα λειτουργούν και νυχτερινά δρομολόγια (Night Tube).

Πηγή: skai.gr

