Εντείνονται οι πιέσεις κορυφαίων Ισραηλινών υπουργών στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για συμφωνία για τους ομήρους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες.



Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε δε, ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες 2 εβδομάδες, η μοίρα των απαχθέντων «θα έχει κριθεί».

Την κατάσταση έκανε χειρότερη δήλωση που φέρεται να έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη χθεσινή (Τρίτη) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, ο Νετανιάχου είπε ότι «δεν πρέπει να αγχωνόμαστε (για συμφωνία). Η Χαμάς ε ίναι αυτή που πρέπει να αγχώνεται.Η δήλωση προκάλεσε έκρηξη οργής σε οικογένειες απαχθέντων.Κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους συνόδου της Κνεσέτ, ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τη στάση του, επιμένοντας ότι το Ισραήλ «κάνει συστηματική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του πολέμου: την απελευθέρωση των ομήρων, την εξάλειψη της Χαμάς και την εγγύηση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για Ισραήλ».Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε στους επικριτές του, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ επιτυγχάνει τους στόχους του στη Γάζα μέσω ενός «συνδυασμού πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης».«Η Χαμάς είναι πράγματι υπό πίεση γιατί εξοντώνουμε τους διοικητές της, χιλιάδες τρομοκράτες της, επειδή έχουμε μπει στη Ράφα και στον (Διάδρομο) της Φιλαδέλφειας και την κρατάμε από το λαιμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Λέγοντας ότι αντιστάθηκε σε «τεράστιες πιέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», ο Νετανιάχου επέμεινε ότι παρά τους επικριτές στην Κνεσέτ και τα μέσα ενημέρωσης που φέρονται να ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατο να νικηθεί η Χαμάς, το Ισραήλ βρίσκεται«Θα εξαλείψουμε αυτή τη νεοναζιστική κυβέρνηση στη Γάζα, για να εξαλείψουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς και προχωράμε εκεί βήμα-βήμα», είπε. «Μας είπαν ότι η Χαμάς δεν θα συμφωνήσει να απελευθερώσει ομήρους χωρίς πρώτα να συμφωνήσουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο. Ξαφνικά συμφωνεί. Όσο περισσότερο επιμένουμε στην πίεση – θα υπαναχωρεί όλο και περισσότερο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απελευθερωθούν» οι όμηροι.«Είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε τον πόλεμο και να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας. Το κλειδί είναι η πίεση, η πίεση και η περισσότερη πίεση. Η πίεση για την οποία μιλάω πρέπει να κατευθυνθεί στον (ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία) Σινγουάρ. Η πίεσή σας σε μένα δεν θα βοηθήσει», δήλωσε ο Νετανιάχου, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την αποτυχία της κυβέρνησης στις 7 Οκτωβρίου άμεσα, ενώ ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη.Πάντως, οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας IDF, Σιν Μπετ και Μοσάντ πιστεύουν ότιπου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Νετανιάχου, δηλαδή το Ισραήλ να παραμείνει το Ισραήλ στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου και να επιθεωρεί σωματικά οποιονδήποτε επιστρέφει στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Και οι τρεις φέρεται να είπαν στον Νετανιάχου ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ασφαλείας για την έγκριση μιας συμφωνίας που δεν θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις αυτές.

