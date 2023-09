Πλημμύρισε κυριολεκτικά με κόκκινο κρασί πόλη της Πορτογαλίας - Βίντεο

Αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πλημμύρα ήρθε η μικρή πόλη São Lourenço do Bairro.

Ξαφνικά οι κάτοικοι είδαν έκπληκτοι ένα ποτάμι από κόκκινο κρασί να κατακλύζει τους δρόμους, μετά από έκρηξη στις δεξαμενές κοντινού του αποστακτήριου.

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN