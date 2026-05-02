Ανησυχία προκαλεί η αινιγματική δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία κατέγραψε "ασυνήθιστη δραστηριότητα" στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Ζελένσκι, αφότου κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες το Μινσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο με τη Ρωσία.

"Χθες, υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας - από λευκορωσικής πλευράς", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Yesterday, there was rather unusual activity along sections of the Ukraine–Belarus border – on the Belarusian side. We are closely documenting everything and keeping the situation under control. If necessary, we will react.



Ukraine is ready to defend its people and its… pic.twitter.com/NRHIXHpPiM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026

"Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί", διεμήνυσε. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα των διεθνών ΜΜΕ να σχολιάσουν τη δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας.

Τι μπορεί να σημαίνει η «ασυνήθιστη δραστηριότητα»;

Δεδομένου ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος της Λευκορωσίας, η μετακίνηση εκτοξευτών ή η δημιουργία νέων οχυρωματικών έργων θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση του Κιέβου.

Η δήλωση μπορεί να αφορά ακόμη υβριδικές απειλές, όπως τον εντοπισμό μεγάλων ομάδων σαμποτάζ που επιχειρούν να διεισδύσουν στα δάση του Πρίπιατ, ή ασυνήθιστη χρήση ηλεκτρονικών παρεμβολών που «τυφλώνουν» τα ουκρανικά drones στα σύνορα.

Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για δημιουργία νέων μονάδων στη Λευκορωσία που αποτελούνται από Ρώσους νεοσύλλεκτους και Λευκορώσους «συμβασιούχους», οι οποίοι εκπαιδεύονται σε σενάρια αιφνιδιαστικής διάσπασης των συνόρων προς το Κίεβο. Τέλος, μπορεί να αφορά μετακινήσεις μεταναστών στα ουκρανολευκορωσικά σύνορα όπως συμβαίνει με την Πολωνία.

Επικοινωνία Φίτσο - Ζελένσκι

Στο μεταξύ, Ρόμπερτ Φίτσο και Ζελένσκι μίλησαν τηλεφωνικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή» και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός υποσχέθηκε να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

«Τόνισα επίσης ότι καμία ειρηνευτική συμφωνία στη στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία δεν είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεση της ουκρανικής πλευράς», δήλωσε ο Ρόμπερτ Φίτσο μετά τη συζήτηση.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

