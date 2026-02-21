Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, ανέφεραν πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έβαλε στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολά στην περιοχή Μπααλμπέκ.

Τα πλήγματα αυτά ήταν από τα φονικότερα που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ανατολικό Λίβανο και θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες για την παραβίασή της.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι έπληξαν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολά στην περιοχή Μπααλμπέκ, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σχολιασμός από την πλευρά της Χεζμπολά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε κοντά στη Σιδώνα του νότιου Λιβάνου, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, απορρίπτοντας τους ισραηλινούς ισχυρισμούς σχετικά με τον στόχο της και ανέφερε ότι η πληγείσα εγκατάσταση ανήκε στη δύναμη ασφαλείας του καταυλισμού.

