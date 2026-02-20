Ο Μπεν Πάλμερ, ένας stand-up κωμικός στο Νάσβιλ, έχει χτίσει διαδικτυακό κοινό με το χαρακτηριστικό του ύφος περίτεχνων, ανέκφραστων φαρσών, «μπλέκοντας» επίτηδες σε τηλεοπτικές δικαστικές εκπομπές και τηλεφωνήματα πυραμιδικών σχημάτων για να σατιρίσει τις λανθάνουσες παραδοξότητες της αμερικανικής ζωής.

Τον περασμένο Ιανουάριο, είχε μια ιδέα. Να στήσει μια ψεύτικη γραμμή καταγγελιών όπου ο κόσμος θα μπορούσε να αναφέρει στον ICE (έτσι νόμιζαν) όποιον θεωρούσε παράτυπο μετανάστη. Ήταν πιο σκοτεινό από τις άλλες του φάρσες, αλλά επίκαιρo, μια πρόκληση που ήθελε να δοκιμάσει. Στη χειρότερη, σκέφτηκε, ίσως δεχόταν μερικές κλήσεις για να τις σχολιάσει στην επόμενη παράστασή του.

Αντί γι’ αυτό, ο ιστότοπός του έλαβε σχεδόν 100 αναφορές από όλη τη χώρα: ανθρώπους που κατήγγειλαν γείτονες, πρώην συντρόφους, οδηγούς Uber, αγνώστους που είδαν στο σούπερ μάρκετ. Μία καταγγελία προερχόταν από μια δασκάλα που ανέφερε τους γονείς ενός παιδιού νηπιαγωγείου στο σχολείο της.

«Δηλαδή, φαίνονται καλοί άνθρωποι και τα λοιπά», είπε η γυναίκα στον Πάλμερ κατά την κλήση. «Αλλά αν επιβαρύνουν τους πόρους της κομητείας μας, δεν θέλω παράνομους ανθρώπους εδώ».

Αυτό που ξεκίνησε ως κωμικό νούμερο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο viral κομμάτια κοινωνικής σάτιρας κατά τη διάρκεια της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Το βίντεο με τη νηπιαγωγό έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και διαδόθηκε ευρέως σε Facebook, Reddit και YouTube, όπου ένας σχολιαστής το χαρακτήρισε «μία από τις πιο δημιουργικές, μη βίαιες και αποτελεσματικές πράξεις αντίστασης» που είχε δει ποτέ.

Οι μέθοδοι του Πάλμερ προκάλεσαν οργή σε ορισμένους συντηρητικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παραπλάνησή του ενδέχεται να παρεμποδίζει την εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων. Αν και δεν ισχυρίζεται ότι είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι ιστοσελίδες του, που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της Google για το πώς να αναφέρει κανείς μετανάστες, χρησιμοποιούν φράσεις όπως «επίσημη αναφορά» και περιλαμβάνουν λογότυπο που μοιάζει με την αμερικανική σφραγίδα.

Ο Γουίλ Τζόνσον, podcaster και δημιουργός περιεχομένου υπέρ του Τραμπ στο Τέξας, δήλωσε ότι ο Πάλμερ «παραπλανεί ανθρώπους που νομίζουν ότι καταγγέλλουν έγκλημα» και ότι θα μπορούσε να πάει φυλακή για αντιποίηση αρχής.

«Κάνει όσους καταγγέλλουν ανθρώπους που εκμεταλλεύονται το σύστημα να φαίνονται απλώς κακοί άνθρωποι», είπε ο Τζόνσον. Σε περιπτώσεις όπως το βίντεο με τη νηπιαγωγό, πρόσθεσε, μπορεί «να φαίνεται άσχημο, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ένα έθνος νόμων».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η υπηρεσία «γνωρίζει για μια δόλια σελίδα στο YouTube που παρουσιάζεται ψευδώς ως ICE» και ότι «καταδικάζει σθεναρά κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην παραπλάνηση του κοινού ή στην αντιποίηση επίσημων κυβερνητικών φορέων». Ωστόσο, ούτε ο Πάλμερ ούτε ο ιστότοπος αναφέρουν ότι εκπροσωπούν κρατική υπηρεσία, ενώ οι πολιτικές απορρήτου περιλαμβάνουν στο κάτω μέρος αποποίηση ευθύνης ότι προορίζονται μόνο για «παρωδία, αστείο και κοινωνιολογική έρευνα».

Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι η στρατηγική αξίζει, επειδή αποκάλυψε τις φρικαλεότητες της αμερικανικής μεταναστευτικής καταστολής, φέρνοντας στην επιφάνεια τις ηθικές αντιφάσεις και τις κρυφές απανθρωπιές της πολιτικής απελάσεων και φτάνοντας σε θεατές που διαφορετικά ίσως να μην ασχολούνταν πολιτικά.

Ο Ματ Σιενκιέβιτς, καθηγητής στο Boston College που μελετά την πολιτική κωμωδία, είπε ότι η σάτιρα του Πάλμερ είναι αποτελεσματική επειδή κρατά απολύτως σοβαρό τόνο, αφήνοντας τον συνομιλητή να αναπτύξει απερίσπαστα το επιχείρημά του, το οποίο σταδιακά καταρρέει από μόνο του.

«Δημιουργεί μια άβολη ειρωνεία», είπε. «Τον αφήνει να διατυπώσει το επιχείρημα και αυτό αυτοαναιρείται, επειδή είναι τόσο ηθικά προβληματικό ή υποκριτικό ή λανθασμένο».

Από τότε που ο Πάλμερ και ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων ξεκίνησαν το εγχείρημα, εξετάζει τακτικά τις αναφορές και καλεί όσους έκαναν τις πιο αξιοσημείωτες. Δεν ισχυρίζεται ποτέ ότι εργάζεται ως ομοσπονδιακός πράκτορας ή με την ICE. Διαβάζοντας δεκάδες αναφορές, είπε ότι σοκαρίστηκε από το πόσοι φαίνεται να κινούνταν από προσωπική ενόχληση: μια γυναίκα κατήγγειλε τη νέα σύντροφο του πρώην συζύγου της· ένας ιδιοκτήτης κατήγγειλε τον γείτονά του επειδή χρησιμοποίησε τον κάδο απορριμμάτων του.

Στην κλήση με τη δασκάλα, εκείνη είπε ότι αποφάσισε να αναφέρει τους γονείς αφού είδε στα σχολικά αρχεία ότι είχαν γεννηθεί στην Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ. Το παιδί είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και ήταν 5 ή 6 ετών, αλλά εκείνη δεν ήθελε ανθρώπους «να επιβαρύνουν τους πόρους της χώρας μας».

Όταν ο Πάλμερ διάβασε ξανά την αναφορά της με μονότονο ύφος, εκείνη αντέδρασε: «Το παρουσιάζετε σαν κάτι τρομερό», είπε.

Η κλήση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να δηλώνουν σοκαρισμένοι από την «έλλειψη ενσυναίσθησης και την απανθρωποποίηση» που ανέδειξε.

Η Ντάναγκαλ Γιανγκ, καθηγήτρια πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, δήλωσε ότι τα βίντεο του Πάλμερ ίσως βοηθήσουν να προσεγγιστούν Αμερικανοί που έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική.

Ο ίδιος ο Πάλμερ είπε ότι δυσκολεύεται να συμφιλιωθεί με αυτό που του αποκάλυψαν οι κλήσεις: συνηθισμένοι άνθρωποι που, μέσα στην καθημερινότητά τους, αποφάσισαν ενδεχομένως να ανατρέψουν τη ζωή ενός αγνώστου.

«Σου λένε ότι καλούν επειδή νοιάζονται για τη νομιμότητα των εγγράφων», είπε. «Αλλά δεν είναι γι’ αυτό που το κάνεις. Είναι απλώς αυτό που λες στον εαυτό σου για να νιώσεις καλύτερα».



