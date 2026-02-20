Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στην Οικονομική Λέσχη του Ντάλας, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου του εκτιμούν ότι η χρήση εναλλακτικών νομικών οδών για την επιβολή δασμών θα οδηγήσει σε «ουσιαστικά αμετάβλητα» έσοδα το 2026, μετά την απόφαση του το Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση επικαλούμενη νόμο για την αντιμετώπιση των εθνικών επειγουσών καταστάσεων.

Ταυτόχρονα σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Will Cain Show» στο Fox News, επέμεινε πως η οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τουλάχιστον 3,5% το 2026.

Ο Μπέσεντ απέδωσε την αύξηση κατά μόλις 1,4% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους στη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) και στις μεγάλες απομειώσεις που ανακοίνωσαν αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, λέγοντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να ήταν υψηλότερη κατά 100 έως 200 μονάδες βάσης.

«Ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην Ιστορία που προκάλεσε την κατάρρευση στο τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο αφαίρεσε την επιρροή του Τραμπ με την απόφαση για τους δασμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικαλεστεί άλλους νόμους για την είσπραξη δασμών με έναν διαφορετικό «ελαφρώς πιο περίπλοκο τρόπο».

«Θα επιστρέψουμε στο ίδιο επίπεδο δασμών για τις χώρες. Απλώς θα γίνει με λιγότερο άμεσο και ελαφρώς πιο περίπλοκο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

