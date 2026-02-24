Λίβανος: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι στοχοθέτησε μια από τις θέσεις του στον νότο

Ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι στοχοθέτησε την περίμετρο στρατιωτικής θέσης που είχε εγκαταστήσει στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα, και δήλωσε ότι έδωσε εντολή για ανταπόδοση.

Σε ανακοίνωση, ο στρατός διευκρίνισε ότι «πυρά της ισραηλινής πλευράς» στοχοθέτησαν «την περίμετρο νέου σημείου ελέγχου» που οι στρατιωτικοί είχαν εγκαταστήσει στην περιφέρεια Μαρζεγιούν. «Η διοίκηση του στρατού έδωσε εντολή να ενισχυθεί η θέση και να ανταποδώσουν τα πυρά», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

